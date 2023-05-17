國民黨黨主席朱立倫今（17）日在中常會上，宣布2024總統大選徵召新北市長侯友宜；民眾黨秘書長周台竹也在今日宣布，由主席柯文哲代表參加總統大選。柯文哲在臉書恭喜侯友宜獲得徵召參選總統，期待能與所有候選人「實質討論，良性競爭」，為更美好的台灣而努力。

柯文哲今在臉書貼出過去擔任台北市長時，與新北市長侯友宜共同做事的合照。柯文哲首先恭喜侯友宜獲得國民黨徵召代表參選總統，並表示侯友宜形象良好，在國民黨內與民間一直擁有高聲望。

柯文哲提到，過去擔任台北市長期間，經常與侯友宜就首都生活圈的工作進行合作。台北更和新北成功申辦2025世界壯年運動會，大力提升雙北的國際能見度，大家合作良好。

柯文哲相信，2024總統大選，會是一場訴諸理念、價值的對決，他也期望能與所有候選人，實質討論，良性競爭，為更美好的台灣而努力。柯文哲強調，要讓社會和諧、政黨和解、兩岸和平，共創團結、美好台灣！