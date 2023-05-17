張姓男子本月8日前往內湖三軍總師院，要求神經外科醫師顏尚易幫忙開立巴氏量表，顏以專業評估後告知資格不符，張遭拒後竟在走廊上纏住醫師，出言不遜要求顏立刻開立，最後數度揮拳攻擊，甚至將顏的眼鏡打落，士林地檢署17日火速偵結，認定張男涉犯醫療法第 106 條第 3 項「對於醫事人員執行醫療業務時施強暴」以及刑法第 277 條傷害罪，依法提起公訴。

起訴指出，張僅因被告僅因顏姓醫師不願依其請託，開立巴氏量表，便在病房走廊上公然對醫師施暴，造成被害人臉部受傷、腿部也被狠踹，除妨害醫療業務之正當執行外，亦嚴重戕害醫事人員從業尊嚴及醫病關係，其犯罪情節非輕，而被告到案後，又對暴行多所辯解，毫無悔意，犯後態度明顯不佳。

承辦檢察官王碩志在案發後，密集偵訊相關被告、顏姓醫師及在場醫護，為維護醫療環境與醫護人員執業安全，應予嚴懲等情，請求法院對被告從重量刑，以資儆懲。

士林地檢署表示，三總施暴案震驚社會，士檢在案發後立即啟動醫療暴力防制聯繫窗口機制，迅速查明偵結，並對外重申守護醫護人員安全及嚴懲施暴者之堅定態度，也希望經由此次檢方強力偵辦、重懲醫療暴力犯行，帶給醫事人員更加安心、安全診治病患的執業環境。