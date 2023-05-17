「薛智偉．坣娜猶台文化交流協會以色列台灣學子見習團」暨台大國際引水人計畫今(17)日舉行啟航典禮。(李侑珊攝)

為拓展學生國際視野，激發創新能力，「薛智偉．坣娜猶台文化交流協會以色列台灣學子見習團」攜手「台大國際引水人計畫」，將於暑假資助30位台大學生參訪以色列全球知名新創公司、NGO，還能與當地大學交流、拜訪文化景點。藝人坣娜也在致詞時勉勵學子，務必把握這次的國際交流機會，深度了解猶太文化。

「薛智偉．坣娜猶台文化交流協會以色列台灣學子見習團」暨台大國際引水人計畫今(17)日舉行啟航典禮。

台大表示，國際引水人計畫為全國第一個校級海外實習計畫，將於暑假期間選送校內學生至海外企業、NGO、研究機構進行見習實習，並採用「師徒制」方式，由海外各機構推派導師擔任「引水人」，讓遠渡重洋的學生在導師的陪同下，能夠在校園以外的場域學習和實習，並體驗外國職場文化或從事國際服務，幫助發展個人未來職涯。

台大提到，本次國際交流合作實習機構包括美國IBM Research、英國皇家植物園（Kew Gardens）及肯亞舊鞋救命（Step 30）等約10間企業、NGO，以及加州理工大學、聖路易華盛頓大學、芝加哥大學等美國頂尖大學實驗室，經台大協助媒合，共錄取30多位學生。

台大校長陳文章在致詞時指出，透過本次的學子見習團，台大學生得以參訪以色列知名企業與機構，並深入了解與學習猶太文化。在引水人計畫，學生將在合作企業導師的帶領下，提前體驗海外職場文化、拓寬國際視野，抑或是能藉由服務性計畫，培養解決社會議題的能力及利他精神。本次啟航典禮，也是學生即將遠渡重洋、在國際探索未來職涯的開篇序曲。

坣娜則說，「薛智偉．坣娜猶台文化交流協會」的成立目的，主要在於關懷在台猶太人，而透過這次的機會與第一學府合作，期勉台大同學務必把握這次難得的機會，親赴以色列深度了解猶太文化。