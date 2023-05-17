高培華培育原住民藝術有成。（川彙團隊與社團法人中華民國當下未來青年扶植國際交流協會提供）

高培華培育原住民藝術有成。（川彙團隊與社團法人中華民國當下未來青年扶植國際交流協會提供）

「薩克斯風王子」高培華近年定居阿里山得恩亞納，致力培植原住民青年發展，2019年起深入阿里山鄉建造穹頂實驗劇場，如今開花結果，日前受邀到世界級耶拿全穹頂藝術節，首映愛徒達馜舞創作的「小勇士鄒175586」，同時邀請8位鄒族族人同赴德國傳唱鄒族古謠，還計畫在柏林圍牆旁進行古謠傳唱的快閃活動，讓世界聽到台灣的美。在該藝術節上也榮獲最佳全穹頂藝術和實驗電影獎項 ，高培華開心分享：「這個獎來的像個驚喜！我們都沈浸在喜悅中！很開心部落青年的才華被看見，得到國際的肯定。我們會持續的耕耘努力，希望讓實力被看見，建設永續的藝術結合科技平台。」

高培華談到愛徒，對這位年僅27歲的女青年的欣賞溢於言表，「全穹頂藝術和平面創作是有很大的不同，為了讓達馜舞能夠了解全穹頂創作的技術，特地去買了一個大碗，透過碗的形狀，讓她理解穹頂創作的概念，達馜舞悟性很高，在很短的時間內就悟出了創作的方法。」

身為第一個受邀到耶拿參加藝術節的原住民部落孩子，達馜舞說自己既緊張又期待，胃痛了好幾天，壓力甚大！另一方面令她覺得安心的是，這次除了她自己前往，還有族人們一同前往，屆時他們會在首映會上一起演唱鄒族古謠，非常興奮有機會能向世界傳遞他們珍藏已久的音樂、故事與台灣的美好。

高培華強調，在原住民的傳統文化中，古謠傳唱是很重要的文化資產，尤其用母語傳唱先人的故事、部落的傳說、神話、兒歌等等，必須一代一代傳承下去。這次在藝術節上首映的「小勇士鄒175586」配樂製作，也運用了大量的部落聲音元素。這次他和達馜舞，以及8位三代同堂的鄒族人一同在國際舞台傳揚鄒族文化，顯得格外有意義。他透露，除了正式的舞台演出，還將在旅程中穿插「鄒族人快閃古謠」行動，在輕鬆俏皮的氣氛中，讓原住民傳統古謠走出大山，與世界的群眾交朋友。