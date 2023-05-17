國民黨17日中常會正式宣布徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人，過去與侯友宜「友好」的彰化縣長王惠美表示，她尊重、配合也支持黨提名的候選人；地方人士則認為，侯友宜要突破彰化的難關還在後面，得看這「兩姊弟」。

侯友宜確定將代表國民黨參選2024年總統，過去有「得彰化得天下」，號稱最強搖擺縣市的彰化縣，因此彰化在此次選舉，也扮演著非常重要的角色，包括國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯、彰化縣長王惠美，以及「挺郭派」的議長謝典林未來動向，都十分值得關注。

王惠美17日現身彰化溪湖參加反毒宣導活動時表示，對於國民黨提名侯友宜參選2024，她尊重、配合也支持黨提名的候選人，至於副手人選有無看法，她則說依據黨的機制，會全力配合。

至於支持郭台銘的彰化縣議長謝典林，中午就率先在臉書發一篇名為「這是我兄弟，阿銘。」的貼文，內容提到有蠻多朋友及媒體致電關心他，他說剛走完一趟大選規格的過程，真的可能需要先好好休息一下，還提到郭台銘一定也需要一點時間，強調這一棒，就先交給侯友宜市長跟朱立倫主席。

地方人士認為，過去侯友宜跟王惠美的互動不錯，侯友宜多次下鄉彰化為王惠美輔選，新北與彰化也有密切合作，支持侯友宜不是大問題，彰化這次要團結勝選的話，謝衣鳯與謝典林兩姐弟扮演的角色就相當重要，未來侯如何化解並深入彰化，有更多的難關等在後面。