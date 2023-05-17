金管處與安瀾國小學生及參與民眾一起淨灘，期能永續經營大自然所賜予的珍貴資產。(圖／金管處提供)

金門國家公園管理處為加強與地區各社區間之夥伴互動關係並有效結合民間團體資源，今（17）日上午於金沙鎮山后鎮海宮前沿岸舉辦淨灘活動，邀請山后社區發展協會、安瀾國小、金門縣環境保護局、金沙鎮公所、台電公司、國泰人壽等機關團體與民間企業共襄盛舉，參與人數約計170人，總計清理垃圾近300公斤。

金管處指出，海洋生態保育為目前全球關注焦點議題，尤以海洋垃圾更是首要處理問題，轄內海岸40.43公里且緊鄰中國大陸廈門九龍江流域，海漂垃圾易經潮汐漂流至金門海岸；該處為維護海岸線環境清潔，配合執行行政院「向海致敬」政策，爭取經費擴大海岸海漂垃圾清除範圍，2021年起與財政部國有財產署合作清理本處園區國有非公用土地之海岸垃圾，並將未登錄地納入清潔範圍及增加清理頻率，加強執行海漂垃圾清除工作。

金管處表示，這次淨灘活動除了撿拾海灘垃圾，並進行分類及填報成果統計表，與安瀾國小學生及參與民眾分享淨灘成果，並將統計資料上傳海洋保育署，提供海洋廢棄物監測數據，為海洋污染研究調查盡一份心力。期望透過辦理海岸淨灘活動，提升遊憩環境品質，使我們的世代子孫能永續經營大自然所賜予的珍貴資產。