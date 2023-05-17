陳男見1老鼠橫屍街頭旁還有1把玩具手槍，當場拍照PO臉書社群《路上觀察學院》並稱「在台中...誰都可能成為槍口下亡魂」，經台中市警察局刑事警察大隊網路巡邏發現，將陳以散布不實謠言移送，法院審酌，裁定陳不罰，可抗告。

法院審理時，陳男在路旁看到一隻老鼠屍體及一把壞掉之塑膠玩具槍，覺得此景很有趣，且認為照片所示明顯是玩具手槍，故貼文在臉書社團上分享頁面有截圖為證。

法院指出，陳男上午在社團發文，遭警方網路巡邏發現通知陳到案說明，當天晚間和陳到拍照現場，發現該老鼠屍體、玩具槍在現場，陳男所述之事PO網並非子虛烏有。

陳男貼文下方，網友回覆包含：「路觀少見好笑的」、「這是一把鼠一鼠二的槍」，而多為戲謔之回應，貼文補充其張貼照片僅玩具手槍，難引起觀閱者心生畏懼或恐慌，影響公共安寧的程度。

法院審酌，縱然陳男已在貼文補充是玩具手槍，表明「純屬玩笑，如造成各位不安，深感抱歉。」難認該貼文足以引起觀閱者心生畏懼或恐慌，而達影響公共安寧程度，不符合社秩法第63條第1項第5款規定，裁定陳男不罰。