【全程字幕】獲民眾黨提名！柯文哲正式參選2024總統大選 秘書長周台竹：秉持理性務實的態度 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲欲挑戰2024總統大位，民眾黨祕書長周台竹今天下午於中央委員會會後表示受訪表示，選舉決策委員會15日通過提名柯文哲代表民眾黨參選第16屆總統大選，今日出席中央委員決議通過，公布在網站。

周台竹表示，柯文哲擔任8年台北市長，除了市政方面有傑出表現外，也成功建立正直誠信的文化，未來將秉持理性務實態度提出願景，讓民眾相信真的可以擁有一個美好的台灣。

至於是否針對國民黨徵召人選有因應討論？周回應，今天並沒討論這題，最重要是通過有關提名柯文哲代表民眾黨參加2024、第16屆總統大選。

周台竹說，因為國民黨今天才底定，民眾黨在做選戰布局，不會針對誰出線用不同策略，民眾黨主要還是會想盡辦法讓一般選民了解民眾黨各項主張、理性務實，有助於共同打造美好台灣。

對於後續民眾黨選戰策略，周台竹指出，柯講過，可以跟任何一個政黨或個人合作，先決條件是理念相同；至於選戰策略，成立3年多，資源也並不是這麼豐富，會用比較有創意方式，行銷民眾黨理念，讓一般百姓了解，民眾黨所重視理念，確實能營造一個美好台灣。

他認為，選戰後期，個人魅力還是很重要，對柯主席非常有信心，後來越會凸顯每個候選人理念，到底是不是能被檢視，尤其未來總統候選人之間辯論，柯文哲是有相當大優勢。

至於黨內副手人選有考慮鴻海創辦人郭台銘？周台竹表示，正在向天下徵才，不用那麼急，有關郭台銘本身是不錯人才，柯以前說過，針對郭台銘、任何優秀人士，理念相同都可以合作。

對於非綠聯盟，周台竹認為，不管非綠聯盟、下架哪個黨，從民眾黨角度來看，比較是意識形態的一種操作，大家都知道團結台灣是民眾黨非常重要的理念，在團結台灣時，怎麼能單獨把一個政黨排除，此外，在民主國家，若做得不好，當然應該下台。

另外，王婉諭批，柯與「顏清標、鍾東錦這種黑金勢力站在一起」，周台竹指出，民眾黨是小黨，常常跟不同人接觸，並不是一定認同對方的理念，在一般禮貌性活動，不宜做太過度解讀。