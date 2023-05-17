俄軍對烏克蘭狂下彈雨 基輔稱成功攔截多數飛彈

拜俄烏戰爭之賜，讓美國戰略家和戰爭策劃者得以有空前的機會，來檢視現代傳統作戰。不過，分析家胡明斯基（Joshua Huminski）說，太靠東歐存有風險，因為在世上其他地方的戰爭可能截然不同。

胡明斯基在《突發防務》（Breaking Defense）網上發文指出，美軍和歐洲夥伴正密切關注俄烏戰爭，想要從基輔的戰術和作戰中汲取教訓。他們希望，西方軍隊藉由密切觀察烏克蘭作戰的成敗，從中學習並調整，而對未來戰爭有更好的準備。

然而，他指出，尤其是對美國來說，在這盲目觀察和「汲取教訓」的過程中，卻伴隨著兩個風險，並都與21世紀最緊迫的地緣政治、軍事和安全挑戰，也就是北京息息相關。

首先，是汲取錯誤教訓，而忽略正確關鍵背景的風險。對美國為台灣在印太所引爆的衝突中，從烏克蘭成功經驗汲取的作戰教訓未必完全適用。其次，同樣重要的就是：密切觀察俄烏戰爭的並不只有美軍，解放軍也在觀察莫斯科、基輔及其西方支持者的成敗。而這意味著，美國希望從中學習，以在太平洋發揮優勢的任何教訓，都可能讓有所準備，並不斷學習的解放軍擬好反制措施。

好幾個月來，美國三軍領導階層不斷說，他們有多密切觀察烏克蘭戰爭，並已將汲取的教訓融會貫通，但也有人說，美國汲取的教訓還不夠深入。

烏克蘭稱成功攔截了俄羅斯的高超音速飛彈

雖然觀察俄烏戰爭無疑有好處，但西方官員也該認清，從東歐陸戰實驗場所汲取的教訓未必能徹底反映，或應用在因應印太區的挑戰上。

第一是後勤，在北約（NATO）第5條款的保護下，美國和歐洲夥伴確保了後方安全，用以支援烏克蘭部隊。此外，儘管事實證明，烏克蘭對彈藥需求龐大，補給吃緊，但不可否認地，它的補給線接近戰場。

相對的，美國在印太並沒有這樣的條件，無論是在海上通訊或後勤能力都有限，更別說是在中方海軍的威脅下了。雖然美國在當地有區域後勤和作戰基地，並能利用夥伴火的設施，但距離和後勤的嚴酷是很現實的。萬一爆發衝突，無疑中方幾乎絕對會鎖定這些目標攻擊，並運用政治壓力，以確保夥伴國不讓美軍使用當地基地。

其次，在這場戰爭中，事實證明，俄軍並沒有西方原先估計的強大。有人說，自從1979年中越戰爭以來，解放軍就沒有實戰經驗，但可別忽略了，北京也在學習。此外，解放軍絕對會設法針對台灣和周邊區域掌握電子、網路和太空優勢，以在這些方面阻絕美國和台灣部隊。