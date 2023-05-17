網絡近日傳出有「金融巨鱷」之稱的匈牙利出生、92歲美籍猶太裔億萬富豪喬治索羅斯（George Soros）因心臟病發離世，但本人很快於美東時間15日在Twitter上發文澄清。路透社等多家媒體事後也在事實查核後，確認此消息為「假新聞」。

據路透社報導，美國社群平台於15日當天開始，不斷出現億萬富翁索羅斯因心髒病發離世的貼文。這些貼文聲稱消息來源於Twitter名為「Politics For All Ireland」的帳號，該貼文吸引了超過2000多人按讚，留言甚至有人說「索羅斯的兒子會接手其生意」。

對此，索羅斯本人終於忍不住，在超過12小時後於推特闢謠，「謠言說我心臟病發作離世，完全是錯的。我還活著，而且很健康。」索羅斯的發言人也於15日告訴路透社，索羅斯本人沒事，社群平台上的只是謠言。

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導指出，索羅斯是匈牙利出生的美籍猶太人商人、貨幣投機家、股票投資者，進步主義政治及社會運動家。他常成為反猶太主義、匈牙利總理奧班（Orbán Viktor）和俄羅斯總統普丁等極權政治領導人批評的對象。