國軍「漢光39號」實兵操演將於7月24至28日舉行，據了解，海巡署今年將派出2艘安平級艦二度參與實彈演習，規劃由北部派遣「淡水艦」，南部則是「旗津艦」，配合海軍與空軍進行聯合操演，模擬對敵軍海上目標進行飽和攻擊，據知情人士指出，今年海巡艦仍會發射「雄二飛彈」，預計將由這兩艦擇一實施。

根據海洋委員會最新提交至立法院的報告書指出，海巡署與國防部已就戰時任務賦予共同研商「國防部因應戰時海洋委員會海巡署納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範」，並與國軍建置雙方「協調聯繁」及「支援協定」機制，明確執掌及定位有序。

當應急作戰階段生效時，海巡各巡防區統合岸、海巡隊及查緝隊能量，將原地協助國軍各作戰區（防衛部）賦予之戰時任務。各巡防船主要納編海軍62部隊，完成相關平戰轉換整備，遂行所賦予之戰時任務；另600噸安平級巡防艦依計畫執行飛彈射擊任務時，將由海軍檢討人力，支援安平級艦遂行指揮管制及飛彈系統操作。

海委會指出，海巡署去年檢派安平級艦參加海軍111年精實訓練、海強操演、精準武器射擊訓練（由安平艦實施雄風二型飛彈1枚射擊），及漢光演習（由成功艦實施鎮海火箭彈7發射擊），偕同海軍共同驗證平戰轉換及制海作戰能力。

而自112年起，海巡署將會持續參加國軍各項戰備演訓（包含精實訓練、海強操演、精準武器射擊訓練、漢光演習）及迅指裝備訓練，加強同仁熟悉國軍通信系統操作與職能，提升平戰任務執行能力。

海委會表示，海巡署將指導所屬強化各項勤（任）務整備，持續宣導使同仁熟悉平戰轉換任務及工作，並落實國軍各單位協調分工，培養雙方應處之默契，逐步提升作戰效能，厚實國防整體禦敵戰力。