「雲嘉南校園幸福列車」致力偏鄉教育，分享感人故事鼓勵孩子用教育翻轉人生。（張朝欣攝）

「雲嘉南校園幸福列車」於2018年5月成立，由列車長翁榮輝率團隊到雲林、嘉義、台南偏鄉小校，分享感人故事並致贈加菜金，5年來已辦理99場次，17日第100場選在雲林縣水林鄉誠正國小擴大舉行，雲林縣長張麗善親自參加並致贈「啟仁導義」匾額，感謝校園幸福列車對雲林縣偏鄉教育的付出。

「雲嘉南校園幸福列車」第100場停靠在「幸蝠學校」誠正國小，校內設有全台唯一的黃金蝙蝠生態館，活動結合蝙蝠相關導覽，並提供雞蛋糕、章魚燒給學童品嚐，不少幸福列車停靠過的學校校長也前來共襄盛舉，張麗善則致贈「啟仁導義」感謝匾額，表揚翁榮輝的善行義舉。

張麗善表示，幸福列車開跑5年來，有超過50場是在雲林縣內，不僅讓孩子享用章魚燒、雞蛋糕等各種美食，也教導孩子要努力向學，保有一顆感恩的心，這與縣府推動的「禮義廉恥」品德教育不謀而合，列車長翁榮輝出身貧困，藉由不斷努力翻轉人生的奮鬥過程，更是所有孩子的學習榜樣。

翁榮輝說，他目前從事挖土機事業，雖然不是很富有，但想盡點心力回饋社會，因此成立「雲嘉南校園幸福列車」，除了以實際行動幫助偏鄉孩子，也希望將自身奮鬥的心路歷程與孩子分享，鼓勵孩子努力讀書，用教育翻轉人生，學習獨立自主，長大後有能力記得作公益回饋社會，讓愛永續傳承。

「不要等到有能力才回饋！」翁榮輝指出，他成立幸福列車後，還有房貸未繳清，家人對他把錢先拿去作幸福列車經費，一度很不諒解，但好心帶來好運，事業愈來愈順利，很快就把房貸繳清，妻兒在工作、課業上也都很順利，經常與他一起四處作公益，這就是善的循環。