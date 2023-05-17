1名釣客在竹南鎮龍鳳漁港外海駕獨木舟翻覆漂流，海巡署第3岸巡隊趕往救援。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1名釣客在竹南鎮龍鳳漁港外海駕獨木舟翻覆漂流，海巡署第3岸巡隊趕往救援。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1名釣客在竹南鎮龍鳳漁港外海駕獨木舟翻覆漂流，海巡署第3岸巡隊趕往救援，安全救回2名釣客。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海，16日中午發生有2名釣客自行划獨木舟出海釣魚，其中1人的獨木舟不慎翻覆，經同行友人緊急報案求救，海巡署第3岸巡隊獲報出動龍港機動巡邏站橡皮艇趕往，並會同在地漁民一同救援，安全將落海釣客救回岸上。

16日中午12時，中部分署第3岸巡隊接獲民眾打118專線報案，苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海1.5海浬處有民眾駕獨木舟活動不慎翻覆，民眾攀附於翻覆獨木舟上漂流，如同上演魯賓遜漂流記，第3岸巡隊隨即啟動救援機制，派遣龍鳳安檢所及龍港機動巡邏站出動救生艇及遙控式動力救生圈等相關救援裝備，並協調當地友好漁民前往現場投入搜救。

到12時21分，海巡署橡皮艇接觸到待救人員，2名釣客由海巡隊橡皮艇順利接駁救援上艇，獨木舟則由救生艇拖帶返回岸際，順利將援民眾救援上岸，經初步檢視2名釣客身體狀況均良好無需就醫，並感謝海巡署即時的救援。

第3岸巡隊呼籲，夏季來臨，民眾從事水上休閒活動時，務必穿著救生衣，並隨時注意週邊水域環境與天候狀況，以維自身安全，另民眾若於岸際及海域發生任何危安情事，請利用「118」免費服務專線，海巡署及相關單位將立即派員馳赴救援。