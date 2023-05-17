退化性膝關節炎是常見的膝關節疾病，根據衛生福利部統計，國人膝關節退化的盛行率約15%，推估有350萬人飽受膝關節疼痛之苦。對此，聯新國際醫院復健科主任林頌凱表示，30歲後就要開始注意關節保養，如果是年紀較長、肥胖、運動不當、長期姿勢不良者皆屬於高風險族群，要特別注意保養。

醫師林頌凱近來在《良醫健康網》Youtube頻道中講述膝關節保養的重要性，他提到，膝關節一年要使用100萬次，如果肌力不夠、骨頭關節狀況又不好時，它一次的疼痛就是一次的磨損，會造成很大的傷害。而哪些人屬於關節受損的高風險族群？有4種人要特別注意：

１、年齡

退化性關節炎隨著年齡越大，發生率就越高，林頌凱表示，30歲就要好好注意膝關節保養，因為在30歲的時候，關節就會開始退化。

２、肥胖

林頌凱指出，體重過重會造成膝關節負擔太大，如果年紀又加上過重問題，就會影響活動力，要特別注意。

３、運動不當

不當的運動方式，會導致關節過度耗損，使關節提早退化。

４、不良生活方式

林頌凱舉久坐、久站為例，雖然看似不動可減少膝關節摩擦，但實際上反會造成肌肉沒力進而容易萎縮，當真的要活動的時候，肌肉沒有辦法保護關節，對行動力造成影響。

林頌凱也提醒，很多人會因為關節疼痛就降低行動力，久而久之肌肉會更加萎縮，而肌肉是保護關節最重要的構造，少了它的保護就會使關節磨損，導致潤滑膝蓋的關節液因此分泌變少，進而使關節腔跟著變窄。當關節腔變得越來越薄時，又會造成發炎，導致疼痛和積水，患者會變得更不敢動，因此，關節保養要避免落入如此惡性循環。