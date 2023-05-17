以「美食推薦保證」被粉絲們愛戴的Youtuber「陪沈團」的沈，15日驚喜宣告：「OMG！準備了一年的時間，我生小孩了！」透露在與團隊經過一年多的籌備，推出「沈早俱樂部」，讓大家都能夠在家輕鬆吃早餐。

沈說，自2022年開始經過一年多的籌備，反覆地試吃討論，加上精美的包裝設計後，才有現在大家看到的每一個成品。口味的發想？她表示：「有看頻道的朋友會發現，這些口味都是我平常很愛的料理元素，像鹹豬肉、金沙、烤雞等等，就連草莓加奶油都是平常去早餐店很愛請店員混搭的愛吃選項之一，就是要把我愛的元素通通分享給大家。」

提到會優先選擇這兩樣傳統早餐的原因，沈興奮地説：「我可是精緻澱粉女王！加上我自詡為『早餐推廣大使』，一直很想將台灣很具特色的早餐單品發揚光大，所以首波推出大眾評選最愛的蛋餅，加上我最愛吃的吐司！」她也雀躍地訴說一路從發想到真正推出沈早俱樂部的過程，心中有說不盡的千言萬語，並親自鞠躬向支持她的粉絲及網友道謝，謝謝大家陪伴她走到現在。