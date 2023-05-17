基隆市政府去年便完成了新一代示範道路設計，但到目前為止都沒有動工的跡象，多位市議員要求市政府說明確切的時程。基隆市政府工務處長陳耀川表示，由於中央要求示範道路以全新3D動態模組模擬道路改變，目前仍卡在中央審核。

基隆市議會17日上午進行工務處業務詢答，市議員林旻勳指出，市府規畫全市6條道路品質提升計畫，其中暖暖區就包括了過港路、八堵路及源遠路等三條，這三條道路細部的設計都已完成，向中央爭取鋪設經費，但目前進度究竟為何。

陳耀川表示，暖暖區三條示範道路目前卡在中央審核的階段。據了解，主要是因為內政部營建署去年底提出，要求地方政府在提出示範道路或道路品質提升案，在設計時應加上全新的3D動態模組，去模擬出道路施工前後的改變。

陳耀川指出，這幾條示範道路的設計案都已經通過，只卡在3D模組模擬這個部分。因為這是全新的技術，市府另行要求顧問公司進行3D建模，再補送進營建署，營建署再委託台科大進行審查。

陳耀川說，市府已經重複送了好幾次，台科大也重複審了好幾次。市府最近一次是4月27日送審，市府會與營建署及台科大協商，希望能盡速通過。只要通過審核，市府將會盡快發包，希望能夠盡快讓這三條示範道路開始施工。

另外，針對暖暖區的碇內吊橋工程，市議員林旻勳及陳冠羽也都要求工務處能夠盡快完成。陳耀川表示，這項工程預計5月底發包，若一切順利，希望能夠在今年底前完工。

另外，配合興隆街自行車道完工，陳耀川也承諾將會與觀銷處配合協調，將工程的進度、路線指引完善。