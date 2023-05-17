美國去年10月對大陸祭出晶片出口禁令後，根據外媒報導，陸企因為更難延攬美國人才，替代人才來源變成了歐洲、日本和南韓等，陸企高層表示，在大陸有設廠的外國企業包括台積電等，他們會請這些公司的員工下班後去「打工」，以從中取得專業技術。

根據英國金融時報報導，對於一位大陸半導體公司高層來說，招聘南韓工程師最簡單的方法是在工廠大門外閒逛，某高層透露，「我走到外國企業工廠站在門口，要行經的員工來我們的產線做臨時工，額外賺點薪水」。

該名高層提到，他比較常去的工廠是台積電、三星和SK海力士，還有外國設備供應商的辦公室大樓，他補充說明，因為工程師的上下班時間比較固定，下班後有空閒時間可以幫忙。

報導指出，這位高層採取非正統的招聘做法，表明大陸公司正在加緊努力取得南韓的關鍵技術，包括半導體、電動汽車電池以及顯示器和造船等行業。

大陸一家晶圓廠說，在美國實施制裁下，大陸要招攬在美國受教育或受雇的勞工非常困難，因此人才替代來源已變成歐洲、日本及南韓等。

全球半導體產業競爭激烈，迫使南韓重視技術外流議題，三星子公司SEMES7名前員工因涉嫌非法向大陸轉移半導體技術，今年2月被南韓法院判刑入獄。調查人員透露，這些員工先辭職創立自己的公司，再透過掮客把技術外流給大陸。