徵召侯友宜選總統 林姿妙：樂觀其成 15:482023/05/17 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣長林姿妙對於侯友宜獲黨徵召選總統一事，表示樂觀其成。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席朱立倫今天（17日）宣布2024總統大選徵召新北市長侯友宜，宜蘭縣長林姿妙獲悉後表示，新北市長期以來都跟宜蘭縣保持友好的關係，對於侯獲黨徵召選總統，她說：樂觀其成。 林姿妙表示，宜蘭的農產品曾到新北市拍賣，侯友宜對宜蘭農產品的推銷也是不遺餘力，侯市長希望為台灣來努力、拚出台灣好生活，我們都非常感謝，也是樂觀其成。 國民黨宜蘭縣議會議長張勝德則說，國民黨誰出線，我們就支持誰。 侯友宜獲徵召參選總統 力拚下架民進黨 #樂觀其成 #侯友宜 #選總統 #林姿妙 #徵召 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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