國民黨主席朱立倫今天（17日）宣布2024總統大選徵召新北市長侯友宜，宜蘭縣長林姿妙獲悉後表示，新北市長期以來都跟宜蘭縣保持友好的關係，對於侯獲黨徵召選總統，她說：樂觀其成。

林姿妙表示，宜蘭的農產品曾到新北市拍賣，侯友宜對宜蘭農產品的推銷也是不遺餘力，侯市長希望為台灣來努力、拚出台灣好生活，我們都非常感謝，也是樂觀其成。

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德則說，國民黨誰出線，我們就支持誰。