新北市長侯友宜今日接受國民黨徵召參選2024總統，新北市議員陳啟能今質詢時，詢問新北市副市長朱惕之「各局處首長是否保持行政中立，不會動員組織協助侯競選總統」，朱強調，市府是公務團隊，市長曾在市政會議強調「公務系統、同仁一定要維持行政中立」。

新北市議員戴瑋姍則詢問朱，市府是否有尋找代理市長人選，前新北市長朱立倫先前帶職參選，副市長、副秘書長等人都有留守市府，但是媒體報導，新北市副市長謝政達將會請辭，協助侯輔選，是否有這樣的規畫？

對此，朱惕之回應，他個人不了解，他也是聽議員說才知道。戴也追問朱，若侯後續打出辭職牌，是否會出馬競選新北市長，或由副市長劉和然出馬，朱表示「從未想過假設性問題」。

戴瑋姍後續請秘書處長饒慶鈺、民政局長柯慶忠叫上備詢台，質問2人是否會辭職，協助侯選舉。對此，柯表示「我們在崗位上，一切以市政為主，在市政府就是從事市政」、饒說「在市政府就是做市政，這沒有問題」。

另外，戴瑋姍也問饒慶鈺，外傳侯將在9月訪美，秘書處是否有規畫，饒表示，市政參訪部分目前沒有這樣的規畫，至於戴詢問「市府會用人民納稅錢幫忙侯鋪參選總統的路嗎？」饒則強調「這當然不可以」。