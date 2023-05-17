為防堵黃牛現象，文化部推動《文化創意產業發展法》重罰黃牛，同時積極協調熱門演唱會研議加場或實施實名制，即將於11月在高雄開唱的英國天團COLDPLAY，今（17）日率先宣布加演第2場，讓更多歌迷可看到演出。

文化部長史哲表示，自COLDPLAY宣布售票後，不僅歌迷沸騰，連高雄市長陳其邁都許願加場，文化部與高雄市政府攜手積極與主辦單位協調後，今日看見加場的好消息，除了期盼擴大門票供給，更希望歌迷朋友一起抵制黃牛，透過官方售票管道購買門票，支持喜歡的歌手。

文化部表示，COLDPLAY日前宣布亞洲巡迴演出，其中台灣場預定11月11日星期六於高雄世運主場館舉行。因應近期演唱會黃牛票猖獗現象，除立法院已在5月12日三讀通過《文化創意產業發展法》修正條文，增加重罰黃牛條款外。

為保障廣大歌迷公平購票權益，文化部及高雄市政府與主辦單位協商，獲主辦單位善意回應，於今日宣布加開第2場，將有機會讓更多歌迷可以進場觀賞演出，紓解搶票壓力。

文化部指出，COLDPLAY演出售票日期與規則，因為配合亞洲巡演整體安排，以加開場次來共同努力抵制黃牛。同時，文化部及高雄市政府也協調刑事警察局、偵九大隊等全程監督、緊盯購票過程。

此外，文化部也正積極協調後續各熱門演唱會主辦及售票單位，除加場可能外，研議實施實名制，亦獲多數主辦及售票單位正面回應。期待後續正式售票時，能以各種可能方案，共同攜手杜絕黃牛，讓所有歌迷朋友都能以官方管道，開心入場。

文化部呼籲，「不買黃牛票也是支持歌手最好的方式」，對於辛苦將最好的創作表現給大家的歌手、團體來說，歌迷最直接的回饋是給他們最好的鼓勵，期盼大家共同維護台灣最自由、多元的創作及展演環境，一起用行動支持喜愛的歌手。