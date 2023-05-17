日光山森林茶書苑座落在充滿故事與歷史文化的羅東林場內。（吳佩蓉攝）

日光山森林茶書院內展出12幅黃天來老師的油畫作品。（吳佩蓉攝）

日光山森林茶書院內展出12幅黃天來老師的油畫作品。（吳佩蓉攝）

5月21日下午2時在日光山森林茶書苑舉辦《從太平山林場走出》書籍分享講座。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東林場擁有豐富森林生態及人文歷史，為許多人心靈憩息的地方；座落於林場內的日光山森林茶書苑，即日起至7月15日舉辦「羅東之光」黃天來老師的創作畫展，21日下午2時特別邀請他至書苑舉辦《從太平山林場走出》書籍分享講座，一同深入了解羅東林場的獨特魅力，活動皆免費入場。

81歲的黃天來為羅東鎮人，是名藥師，曾任國中教師，教職退休後於鎮內經營藥局，利用閒暇之餘寫作，亦精通攝影、油畫，開過數次畫展。此次畫展即日起展出至7月15日，上午9時到下午6時，由黃精挑細選出12幅油畫作品，將林場過往歷史及太平山雪景等，用畫筆寫實、夢幻及饒富趣味等多重技巧呈現出來。

另於21日下午2時至3時30分在書苑舉辦書籍分享講座，黃天來親自分享他的散文集《從太平山林場走出》，以「太平山林場」為書寫背景，將宜蘭發展重要歷史軌跡，對土地的熱愛及親友的摯愛，用文字攝影注入整體意象，交織出有溫度且情感真摯的作品；此書亦獲得2021年蘭陽文學叢書徵選。

講座詳情可至https://www.nikkohill.com/post/從太平山林場走出-書籍分享講座-創作展 網頁查詢和報名，活動皆費免入場。書苑主理人莊家郁表示，幸運書苑能座落在充滿故事與歷史文化的林場內，在偶然讀到黃老師的書時，竟然讓平易近人的文筆，觸動到心坎裡，遂希望藉此畫展跟講座，讓更多人來場深度文學洗禮。