Domingo German was just ejected after being checked for sticky substances 😲pic.twitter.com/b3Dtso2klk — BetMGM 🦁 (@BetMGM) May 17, 2023

Aaron Boone: Alright guys, we almost got caught cheating last night but Aaron saved us with a great answer to the media. Let’s keep it low key tonight.



Domingo German: pic.twitter.com/ZKl031lYr5 — Ben Porter (@Ben13Porter) May 17, 2023

「法官」賈吉（Aaron Judge）因日前不經意看向洋基板凳區，遭質疑有作弊行為，但事情經過不到一天，今（17日）先發投手赫曼（Domingo German）因被檢查出外部物質，遭裁判當場驅逐，洋基則在8局上靠著賈吉超前2分炮，以6比3在客場擊破藍鳥，搶下最近5場比賽的第4勝。

赫曼前3局都讓藍鳥打者無功而返，裁判在局間檢查了他的手套，發現實在太黏了，決定提前結束赫曼的投球工作，成為自大都會名投薛爾瑟（Max Scherzer）之後，本季第2位因為使用非法物質而遭到驅逐的投手，隨後現場轉播鏡頭也帶到赫曼的褲子上有黑色污漬，赫曼賽後表示那是嚼食菸草而流下來的痕跡。

上個月15日，赫曼曾被裁判檢查出松香使用過多，不過在清洗雙手之後，赫曼被允許繼續投球，這也導致了雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）極度不滿，抗議之後同樣慘遭驅逐。赫曼預計將被聯盟禁賽10天，不過也可以向聯盟提出上訴。

赫曼退場後由漢米爾頓（Ian Hamilton）緊急接手，但他投不滿一局也因受傷而下場，藍鳥趁著洋基投手調度大亂追平比數，雙方3比3平手來到8局上半，賈吉揮出了本季第11發全壘打，助洋基重新取得領先，最終拿下勝利。根據聯盟規定，被禁賽的球員仍算做是26人名單球員，代表在赫曼禁賽這段時間，都只能以待在名單的25人應戰，原本投手戰力告急的洋基將更顯得捉襟見肘。