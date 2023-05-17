國民黨中央17日下午正式宣布徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人，新竹縣縣長楊文科、立委林思銘也在黨中央一齊等待消息。林思銘表示，未來將採總統立委聯合競選總部，期待最強母雞能帶領竹縣小雞團結勝選，侯友宜也向林思銘表達加油之意。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢對徵召結果出爐表示尊重黨中央決策，未來選戰規畫也將聽從黨中央指示。議長張鎮榮透過幕僚表示，只要黨提名的人選，絕對全力支持，未來立委總統選戰打法已配合黨部運作。

至於同樣在黨中央現場的楊文科則表示，在侯友宜獲提名後，接下來是國民黨與所有藍營支持者堅定站在一起，支持最強舵手的重要時刻。楊文科強調，國民黨一定會團結一致，支持侯友宜參選總統，為國家社會的安定繁榮而贏得勝選，讓人民生活安穩及富裕，為兩岸關係帶來和平曙光。

至於對副手的看法，楊文科表示，尊重總統參選人的選擇，相信侯友宜一定會全盤考量，提出最強搭檔的副總統參選人。