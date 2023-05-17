國民黨主席朱立倫今在中常會正式宣布，徵召新北市長侯友宜參選2024年總統，侯家多年老鄰居聽到他確定參選總統，連聲說「很好」、「很好」，指台灣需要沉穩、務實的領導人，侯做事比較踏實、內斂，至少不會亂講話，身為鄰居，自然會期待侯能選上總統。

侯家今早大門深鎖，侯家老鄰居表示，自從侯的母親過世後，侯家就鮮少有人出入，不過上周母親節有多位親友回家團聚、吃飯，而侯友宜外出得早，回家又很低調，停留時間又短，加上公務繁忙來來去去，跟這些老鄰居確實沒什麼互動，不過早年侯父、侯母健康狀況好時，左鄰右舍互動頻繁、經常會話家常，近幾年侯家兩老健康狀況變差，多半待在家裡，身為鄰居也不好去打擾。

這名鄰居低調表示，身為侯家多年老鄰居，自然期待侯友宜能選上總統，畢竟住家隔壁出了一位總統，當然是與有榮焉，而且一講到跟總統同一個故鄉就開心，但前提是侯友宜選上，而且做得好！

無黨籍朴子市長吳品叡也說會強力支持侯友宜，透露她選舉時，侯市長就很支持她，她競選連任時，侯還曾到她的競選總部為她加油打氣，且她當上市長後，也曾多次向侯請益政務，「一定會全力相挺」。

朴子市吳姓民眾表示，人不親土親，雖然嘉義縣綠油油，但侯友宜是朴子在地人，也算本命區，加上侯評價正向，相信多數朴子人一定會支持他。