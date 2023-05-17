祥碩總經理林哲偉表示，祥碩研發的裝置端晶片(ASM2464PD)在USB4新世代領先全球，經過數百種項目的反覆測試後，祥碩的專業技術能力終於獲得USB協會的認可。在USB4時代提供更高速，更多工，全面兼容於USB4、Thunderbolt3與USB傳統裝置端的控制晶片。

祥碩的ASM2464PD晶片，整合了原本Thunderbolt3裝置端產品在印刷電路板(PCB)上的6顆晶片，除了幫客戶增加可支援的規格，同時也支援過去的產品規格、提升效能至40Gbps、節省製作的零件(BOM)花費、減少PCB的面積需求以及簡化PCB走線等等，改善過去無法達到的多個目標。

在提升速度方面，USB4速度最快可以達到40Gbps(效能最高可達約3800MB/s，註1)，是過去USB3.2(約2000MB/s)的兩倍。此外，不同於傳統的數據機制，USB4採用「tunneling(隧道)」技術來傳輸數據，讓USB4能在不同模式下，以不同通道同時傳輸數據，來提高傳輸效率。而USB4統一使用Type-C作為連接器，訊號採用雙通道傳輸，沒有正反面之分，以提高終端使用者的便利性。

在多工處理方面，透過內建在ASM2464PD上的PCIe gen4 packet switch技術，更使得同時連接多個PCIe裝置或NVMe快閃碟變得輕而易舉)不外接晶片的情況下可支援多達四組）。這是利用USB4才有的高頻寬及動態分配頻寬功能，讓使用者在使用外接隨身碟、SSD、CFExpress卡、各種PCIe高速網路卡與多port數的AHCI卡等多個設備時，頻寬也可以被充分利用。

隨著疫情終露曙光，睽違三年的Computex實體展即將於5月30日開展，祥碩將展出受到各方矚目的USB4相關產品，無論是主控端或裝置端，皆建構在過去累積十餘年的深厚基礎上，終於實現更高速、高效、低功耗及多工的技術。