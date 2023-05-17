在最新季報中，冬海整個集團上季其實已經連續兩季都在賺錢，但營收僅小增5%，且財報要商譽減損超過1億美元，故淨利就只剩下0.88億美元，遠低於彭博社彙集市場預估值2.24億美元。。

跟2022年第1季慘賠5.8億美元比起來，Sea雖然上季沒有再賠錢，不過因先前的收購案所產生的巨額減損金額，就把過半的盈餘一下子給吃掉，如坐雲霄飛車一般的獲利狀況，也讓市場增添許多不安全感。

彭博社指出，冬海之前利用大幅削減成本來翻轉多年虧損，成功達成現金流入公司的目標。分析師認為，冬海的成長還是可以持續的，只是比較難預估正確的金額。

身為東南亞最大網路業者的Sea，曾經一度是全球表現最好的股票，2017年10月在紐約證交所掛牌後，好不容易等了5年多才開始虧轉盈。去年，是冬海自2009年成立以來最艱困的1年，因為市值大幅損失約1500億美元。

從Sea的最新季報中可發現，各部門的表現參差不齊。像是電子商務的蝦皮，營收大增36%，達21億美元左右。電玩部門Garena銷售量，卻大降43%至5.4億美元，但數位金服SeaMoney營收飆升75%。

彭博社認為，雖然冬海第1季營收與獲利沒有讓市場滿意，但成長風險看起來應該已經控制住。電玩Garena復甦應該可期，電商蝦皮與金融科技SeaMoney目前來看，還是推升冬海獲利的兩大引擎。

上周，冬海表示大多數員工可享有加薪5%福利。在這份最新季報公布前夕，若從去年11月以來計算，冬海市值已大增兩倍多。但由於股價一天之間暴跌約18%，代表近90億美元瞬間蒸發，Sea身價就只剩410億美元。

受到景氣趨緩、成本增加以及科技公司估值減少的影響，冬海與東南亞同業Grab以及GoTo將繼續接受經營挑戰。定於18日公布財報的Grab，預估上季虧損至少有3億美元，而印尼的GoTo Group則虧超過2.5億美元。