新北市長侯友宜一路從基層員警當到新北市長，人生始終在創造驚奇，不僅曾是最年輕的警政署長，史上首位29區全數拿下的新北市長，如今獲得國民黨徵召，準備挑戰最大位，能否再創「傳奇」，各界都在看。

基層刑警出身的侯友宜，不是藍營傳統培養的政治精英，他從基層員警一步步靠著做實事向上走，不管是藍是綠執政，他講求的都是把事情做好，守護好中華民國。

也許他沒有煽動人心的口才，但他從基層做起，不管是刑案被害人、加害人，或是在擔任市長期間遇到的弱勢族群，他深刻了解，挑起族群、黨派對立與衝突，絕不是民眾所關心的，他們需要一個能夠解決問題的人。

若果只是想當官，就像侯友宜說過，他都當到「警監特階」，誰還會去選舉，就是因為看到社會要安居樂業，光靠警方的力量不夠，他才會接受朱立倫延攬，到新北市擔任副市長，透過第三方警政，透過公安手段把犯罪從根庖除，事後挑戰市長，更把安居樂業生活帶給民眾。

新北是全國最大城市，人口超過400萬，匯聚來自各地的民眾，堪稱是小台灣，即便想多做事，若中央缺乏行政效率，地方也是舉步維艱，以捷運樹林線為例，經費增加到200多億元，淡北道路也因中央拖了很久核定，預算追加20億元還在招標，若能做更大的事，讓新北甚至是全台共好，是他願意挑戰大位的重要原因之一。

從探長、市長，侯友宜將代表國民黨爭取台灣政界的最高頂點，能否再創傳奇，各界都在看。