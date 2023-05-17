一名劉姓男子網路上張貼一張男女採「老漢推車」姿勢性愛照。女友小美見到後怒提告，還堅決表示「我自己的身體我認得」且PO照當天兩人確實有嘿咻且男方有拍照。但法官勘驗照片及PO文時間，兩人嘿咻時間是在上午，但劉男PO照時間在凌晨，且照片上無法看到面貌及身體特徵，無法證明影中人身分，僅依妨害風化罪判徒刑8月。

根據判決書，小美提告指控，劉南PO的照片是他未經我同意而拍攝的，因為在PO文當天剛好休假，所以她整天休假都跟劉男在一起，兩人還在當天早上6至8點間發生性行為，當天劉男有拍攝兩人一起同床的照片。

小美還指證說，「照片裡床單花色一樣，都是我買的。我覺得自己的身體自己清楚，雖然沒有露臉，但我自己的身體我看得出來，所以我可以確認那個人就是我。而且我跟劉男以通訊軟體LINE對話時，他有坦承相片是他偷拍我的。」

但是男方辯稱，「照片是拍攝我與不知名女性之性愛過程，與小美無關，且我有得該女性之同意，並非偷拍。」

法官調查時發現，該張裸照照片是男子以背後式性愛，僅攝得他人之下背部至臀部之身體範圍，並未顯示其面容。且他人之背部、臀部並無明顯可見之特徵可資辨識，

法官也認定，劉男將照片上傳至社群媒體「Twitter」，並留言「早上來一炮、射滿滿給熟女姊姊」之時間為凌晨，但小美與劉男發生性關係是早上，與劉男拍攝該照片並上傳之時點，難以證明照片是劉男所拍。依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪判劉男8月，妨害秘密部分無罪，可上訴。