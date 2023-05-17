「天下2000大企業調查」結果出爐，信義房屋連續29年在房屋仲介類拿到第一名，並與其他致力永續的台積電、台達電、玉山金等製造業、金融業指標企業一同入選，信義企業集團創辦人周俊吉表示，以「企業倫理」價值觀為本，不斷創新，提升組織韌性，更讓同仁客戶不只有好工作與好交易，更擁有永續好生活。

2000大企業調查為天下雜誌每年檢視2000家企業財報，綜合過去三年營收、獲利及股東權益表現優異者，評選而出，而2022年台灣走過疫後經濟大亂流，企業要站穩腳步更不容易，此次評選分為製造業、服務業、金融業三類別，入選企業有台積電、台達電、聯電、信義房屋、玉山金、台灣大哥大等永續指標企業。

其中，信義房屋連續29年於房屋仲介類拿到第一名，信義企業集團創辦人周俊吉表示，好成績來自於40多年前創業之初即寫下立業宗旨，賺取適當利潤，並兼顧同仁、客戶、社會等利害關係人權益，要讓同仁客戶都有好工作、好交易、好生活。

信義房屋為了讓同仁不僅有好工作更有好生活，鼓勵同仁成立社團，公司內大大小小共有158個社團，以信義房屋最高榮譽信義君子共榮會為例，每年選出的信義君子「不見得業績最好，但對同仁與客戶最好」，信義君子與同仁共同學習成長，並有社會服務觀念，過去曾單車環島募款350萬，信義房屋也支持加碼350萬，共捐贈700萬給罕病基金會。

周俊吉表示，今年選出的信義君子侯沛昌體育系畢業，運用所學在社區推廣重訓風氣，又在同事、客戶之間倡議「父母健康日」，呼籲帶著父母一起運動，幫助客戶父母照顧健康，做了許多業績之外的事情；另一名信義君子葉歆妤則是用心陪伴一對夫妻從婚前、結婚、生子好幾年的時光，終於找到了他們的理想小窩，雖然交易金額不大，但真心陪伴客戶的每一個人生重要階段。

好的價值觀，就由同仁認同、落實、推廣，「同仁與客戶的關係，不僅是服務費的關係」，5000名同仁都是永續種子，影響他的客戶、社區與社會，讓人心能更加溫暖，並開始關注公共事務。

周俊吉表示，對客戶來說，好的交易包括交易安全、服務保障措施等，買房之後，居住生活需要好的搬家、裝潢、水電修繕、居家整理等服務，看起來微不足道，但都是好生活的基礎，此外，客戶的好生活脫離不了與鄰居互動，因此信義房屋的社區服務，也幫助社區召開區分所有權人會議，讓社區居民在成立管委會前，可以建立互動機制，協助他們建立良好的鄰居關係。

不僅如此，信義房屋也持續推動數位轉型，堅持企業社會責任且不斷創新，有效提升組織韌性，故能不斷名列前茅；「數位轉型」讓員工與客戶都增加買賣效率，不受時空限制，員工相較同業也更早、更快的獲得數位能力培育，於個人成長有所助益，有「信義房屋的地方就有幸福」。