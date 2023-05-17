侯友宜代表藍軍出戰總統大選 張善政：一起努力520讓侯就職 15:452023/05/17 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長張善政說，一起努力520讓侯友宜順利就職。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席朱立倫今天在中常會上宣布2024總統參選人徵召新北市長侯友宜披掛上陣，桃園市長張善政表示，總統人選已經推出，大家就團結一起，郭董事長也講了說他也支持侯市長，所以接下來的一年，大家一就起努力，在明年的5月20日讓侯友宜能夠順利就職。 張善政指出，侯友宜的優勢就是他從基層做起，這幾年在新北的政績，大家也是有目共睹，所以他也覺得侯是代表國民黨最適合的人選。至於是否有提議的副手搭檔？張善政說他沒有想法，這部分就由侯市長跟黨中央一起去做規畫。 侯友宜獲徵召參選總統 力拚下架民進黨 #侯友宜 #張善政 #國民黨 #總統大選 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。