國民黨主席朱立倫今天在中常會上宣布2024總統參選人徵召新北市長侯友宜披掛上陣，桃園市長張善政表示，總統人選已經推出，大家就團結一起，郭董事長也講了說他也支持侯市長，所以接下來的一年，大家一就起努力，在明年的5月20日讓侯友宜能夠順利就職。

張善政指出，侯友宜的優勢就是他從基層做起，這幾年在新北的政績，大家也是有目共睹，所以他也覺得侯是代表國民黨最適合的人選。至於是否有提議的副手搭檔？張善政說他沒有想法，這部分就由侯市長跟黨中央一起去做規畫。