新陳代謝科醫師謝孟璇在《健康好生活》中表示，上述女子有糖尿病史，因遵照醫囑服藥，血糖控制得宜，不過體重都高達65~67公斤。女子求診時表示，「平常不愛蛋糕、甜點，也不吃油炸物，但無奈體重就是降不下來。」

謝孟璇表示，她詢問該女子的飲食內容得知，女子愛吃米飯，早餐必吃2碗稀飯，且其他餐也都吃不少米飯與肉。她表示，人吃進食物後，血糖會升高，身體會開始分泌胰島素，以降低血糖，若食物升糖指數（GI）高，血糖隨之快速飆高，胰島素也加速分泌，導致血糖波動過大。低血糖下會使得人更感飢餓，刺激進食慾望，讓人更難減重。

她表示，食物的GI值越低，越能穩定血糖，也有助體重的控制；而影響食物GI值的變因包括纖維量、精緻程度、結實度、料理方式、成熟度與進餐速度。若食物纖維量越高、越少加工、質地越緊密，則GI值越低。

此外，食物的糊化程度越低，GI值越低。她表示，稀飯就是糊化程度較高的食物，所以GI也較高，該女子因每天早餐吃2碗稀飯，血糖波動較大下，使其食量愈小不易，減重也就相對困難。