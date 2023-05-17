音樂文創市集推出多元商品，屏縣府邀請遊客恆春體驗超chill南國生活節。(林和生攝)

2023南國生活節將於今年5月26日、27日及28日，連續三天在恆春古城北門草地盛大舉辦，時間從下午4點至晚間9點，免費進場，活動期間主副舞台音樂演出不間斷，加上眾多恆春半島風格店家出席，讓南國的夏夜熱情起來，邀請大家一起前進南國，在山海之國好好生活，感受恆春款的夏夜晚風。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，南國生活節已成為每年恆春半島夏日固定舉辦盛典，今年除恆春在地風格品牌與全台料理職人出席，演出更升級為雙舞台呈現，特別邀請「韓國人氣韓劇OST主人翁O3ohn」及掀起「泰國慵懶復古旋風的HYBS」至現場演出。

還有「露波合唱團」、「南西肯恩」、「凹與山」、英倫雙人樂團「JADE」、「icyball冰球樂團」、「鄭宜農」、人氣樂團「怕胖團」、「無妄合作社」與電音DJ等超過20組演出，一起擁抱南國夏夜晚風。

今年更以「環保永續」為主題，邀請「青瓢」提供可重複使用餐具，並於26日推出《國淨之南淨灘活動》，讓永續精神融入活動，完整參與淨灘活動，即可獲得「2023南國生活節限定周邊禮包」，晚上若停留於活動會場並無搭乘專車返程，還可擁有市集限定兌換券。

黃國維說，活動廣納眾多半島風格店家出席，共有「南國之味」、「南國之物」、「南國之選」三大亮點，包含伯虎在二樓、肉meat、野器、日日海霧、珠室惠社、遊牧號等質感選物，期間也加入最潮韓式網美拍貼機及滑板演出，帶你踏上南國的旅程，逛上整天不是問題！

此外，主視覺特別邀請了人氣插畫家「Abei Liu」操刀設計，設計元素包含南國的小鎮、古城、山海及熱情炙熱的陽光所留下曬黑的身體印記，畫出代表性的南國男孩女孩。本次推出一系列的周邊商品，可至2023南國生活節官網進行預購或現場購買，數量有限，售完為止！