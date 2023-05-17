桃園市境內改裝車釀夜間噪音氾濫，挨批是「飆車天堂」，市府也祭「靜桃計畫」跨局處強力稽查50熱點，議員張桂綿17日再批改裝車噪音已成全民公害，要求增設固定式噪音取締並提高罰款。市長張善政說，除明年達到1區3組科技執法，也喊話中央修法重罰，環保局也已正式發文中央，建議加嚴噪音管制標準並加重罰則，並訂定噪音定期回檢機制。

張善政說，桃園目前共有12組聲音照相科技執法設備，會以陳情熱點路段優先，機動調整布設點位，在各區不定期、不定時輪替執法位置。未來以1區配置3組設備為目標，預計今年採購30組設備，明年達成建置目標，全面執行，後續也會積極向環保署爭取設備補助，強化科技執法稽查量能，完善桃園噪音科技執法稽查網絡。

環保局也表示，已發文中央主管機關及立法委員反映研修訂定機動車輛源頭管理法規及加重違規罰鍰。目前噪音管制法規定，機動車輛噪音超標只能處1800至3600元罰鍰，罰則太輕，實務上嚇阻作用有限，建議環保署同時加嚴噪音管制標準、訂定噪音車定期回檢機制，以加強嚇阻違規行為。

環保局也發文交通部建議將排氣管列為不得變更項目，或變更應經查驗合格並辦理登記列管，以達到源頭管制成效。建議經濟部（標檢局）將改裝部品納入商品檢驗與管制，避免可製造、可販售卻因使用後產生汙染而被環保開罰情事，期盼透過中央修法嚴管及地方嚴格執法取締，共同遏阻違規車輛噪音。

桃園市政府為解決改裝車輛所造成的飆車及噪音問題，預計於今年6月啟動跨局處「靜桃計畫」大執法專案，由環境保護局、警察局、經濟發展局組成聯合稽查取締小組，針對全市約50處噪音車陳情熱點路段及120家改裝車行加強列管稽查。藉由強化精進「環警聯合稽查攔檢」、「聲音照相科技執法」、「檢舉移送通知到檢」、「改裝源頭查核輔導」等四大管制措施，提高稽查取締效果，維護市民生活品質與環境安寧。