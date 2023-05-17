adidas Originals SAMBA OG，3490元。（adidas Originals提供）

Champion CAMPUS C休閒板鞋，2080元。（Champion提供）

New Balance CT302OE，2880元。（New Balance提供）

時序接近畢業季，意即學生將邁向新的人生階段，超過3成人會在此刻購入新鞋，不只拍照好看也是作為祝福一帆風順的禮物，其中白色鞋款設計給人清新好搭觀感，霸占大學生與高中生心中首選，另學生零用錢有限，鞋履價格帶落在4千以內最吃香，符合逾5成人考量。

以美式休閒風格聞名的Champion，在本次Campus系列鞋款系列中，以顯眼簡約的C字取代經典logo，後跟處標語展現品牌正能量，耐磨防滑的橡膠大底維持基礎機能性，亦動亦靜風格皆可掌握。

New Balance夏季新品包含CT302鞋款，增高中底修飾雙腿，約可增高4.5cm，加大的經典杯狀外底和N字標誌訴求極簡復古風格，展現低調優雅感，行走時也標榜有一定的穩定與耐久性。

adidas Originals也有復古感的SAMBA OG鞋款，優雅流線型鞋身及簡單設計成為熱門單品，鞋面採柔軟皮革和麂皮拼接而成，燙金Logo與標誌性鋸齒三條線設計，具高抓地力號稱耐用又耐看。