國民黨今（17）日正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，不久之後，民進黨隨即在其IG上傳了一張模仿詐騙簡訊風格的哏圖嘲諷，這讓媒體人黃揚明痛批，這相當不入流，網友也痛批，這張圖實在是有夠低級。

民進黨該張哏圖模仿了近期猖獗的Line假投資詐騙群組簡訊，表示，若想選總統時保證能提名、絕對保密，又免繳信用貸款，可以加以下的帳號「KMTliar朱先生0857087087」。這張哏圖也在右下角註記，圖卡僅供娛樂，如遇到詐騙行為請儘速向165反詐騙諮詢專線反映。

對此，黃揚明今在臉書發文直言，民進黨的官方IG帳號用模擬詐騙集團簡訊來攻擊國民黨。這不是幽默，而是不入流。

許多網友也在黃揚明的臉書貼文留言，意見包括「他們竟然官方自比為詐騙集團，真的很白X耶」、「不愧是詐騙執政的民進黨，連文宣都這麼熟詐騙」、「有夠低級的」、「真的很卑鄙下流，難怪詐騙集團掃不完」，國民黨前台南市議員謝龍介的姪子謝克洋也諷刺，民進黨IG小編忘記切換帳號了，那張圖是要給側翼發的。