新竹縣政府為遏止農地工廠、倉庫違章歪風猖獗，縣長楊文科決定強勢執法，鎖定拆除湖口鄉5處違章，第1、2案順利拆除後，17日縣府工務處會同相關單位前往第3、4案農地違章執行強拆，第3案地主已自行拆除，第4案則未自行拆除且有堆置廢棄物情形，工務處現場下令斷水斷電並拆除至不堪使用，呼籲地主盡速依法清除廢棄物，並自行拆除剩餘違章建物，縣府將持續追蹤。

工務處說明，第3案違章鐵皮工廠位於長嶺路一處，占地約2500平方公尺，17日到場發現地主自行拆除，雖然剩餘部分鋼構骨架以及貨物層架，但為確保不會再營運，也下達強拆作業，將部分鋼構拆除，經工務處查驗及斷水斷電後，該處已不堪使用，但要求地主當日全數自行拆除，後續縣府會持續追蹤。

第4案鐵皮工廠位於湖中路一處，占地約1000平方公尺，為連棟倉庫，建置7年多，現場並未自拆，工務處當場斷水斷電，並強拆至不堪使用，但其中3處因堆置廢棄物，目前因違反廢棄物清理法，已由新竹縣政府環保局移送地檢署偵辦並由地院審理中。環保局已依廢棄物清理法第71條規定命土地所有人清理現場廢棄物，縣府日後追蹤將依法拆除。

目前湖口鎖定農地違章剩1處，工務處預計下周執行拆除。未來針對新豐、竹北及寶山等地區的農地違章，依經費及輕重緩急，也將陸續執行強制拆除，呼籲所有業者要在新竹縣設廠，請依合法程序申請，不要再破壞農地。

工務處已請各公所加強農地巡查並定期查報違章，只要發現施工中農地違章案件立即回報，並令地主立即自行拆除，若未能於期限內改善完成，縣府將排入拆除期程強制執行。