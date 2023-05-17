70歲鍾鎮濤（阿B）過去和章小蕙有一段轟動的婚姻，生下一子一女，離婚後女兒鍾嘉晴跟父親生活，與台灣繼母范姜素貞情同親生母女，上周過母親節，鍾嘉晴曬出送給范姜素貞名牌熊貓飾品的照片，特別表示知道繼母喜愛便投其所好，讓范姜素貞相當感動，而鍾嘉晴近年則和生母關係降到冰點，甚至曾表示不需要對方照顧。

鍾鎮濤與章小蕙離婚後，兒子鍾嘉浚跟媽媽到美國生活並在當地就學，2011年章小蕙的妹妹章小婉傳出跟范姜素貞大吵，章小蕙懷疑鍾鎮濤沒有善待女兒，便請妹妹跟前夫談判，鍾鎮濤當時便開砲：「妳不要再搞我家人，有什麼就跟我說」，雙方還發生肢體衝突，而鍾嘉浚、鍾嘉晴都站在繼母這方，兩個孩子因此一度跟生母鬧翻。

章小蕙離婚後和女兒鍾嘉晴關係陷入冰點。（圖／中時資料照片）

當時鍾嘉晴受訪嗆章小蕙：「我媽說要回香港保護我？我現在16歲，我不需要她任何保護」，並表示：「為何世界有這種喜歡編故事的人？我覺得很抱歉，姨姨（指范姜）自幼就教我要做一個關心別人的人，她是由衷的愛我們和保護我們」。而今年情人節，章小蕙在小紅書透露收到兒子送的花，間接暗示母子破冰，但跟女兒鍾嘉晴似乎仍沒有聯繫。

章小蕙今年透露收到兒子送的花。（圖／翻攝自小紅書）

近日過母親節，鍾嘉晴在IG曬出范姜素貞開心收到她禮物的照片，表示繼母超愛熊貓，平時也很愛看熊貓的可愛影片，她雖沒有辦法送給繼母真正的熊貓，但買了熊貓吊飾，看到范姜素貞笑得如此開懷，令鍾嘉晴也很開心，其他網友也回應：「Nice gift 」、「So cute ur FanFan mama」、「It's so beautiful your family celebrated mom's day with you.」。