70歲鍾鎮濤(阿B)過去和章小蕙有一段轟動的婚姻,生下一子一女,離婚後女兒鍾嘉晴跟父親生活,與台灣繼母范姜素貞情同親生母女,上周過母親節,鍾嘉晴曬出送給范姜素貞名牌熊貓飾品的照片,特別表示知道繼母喜愛便投其所好,讓范姜素貞相當感動,而鍾嘉晴近年則和生母關係降到冰點,甚至曾表示不需要對方照顧。

鍾鎮濤與章小蕙離婚後,兒子鍾嘉浚跟媽媽到美國生活並在當地就學,2011年章小蕙的妹妹章小婉傳出跟范姜素貞大吵,章小蕙懷疑鍾鎮濤沒有善待女兒,便請妹妹跟前夫談判,鍾鎮濤當時便開砲:「妳不要再搞我家人,有什麼就跟我說」,雙方還發生肢體衝突,而鍾嘉浚、鍾嘉晴都站在繼母這方,兩個孩子因此一度跟生母鬧翻。

章小蕙離婚後和女兒鍾嘉晴關係陷入冰點。(圖/中時資料照片)

當時鍾嘉晴受訪嗆章小蕙:「我媽說要回香港保護我?我現在16歲,我不需要她任何保護」,並表示:「為何世界有這種喜歡編故事的人?我覺得很抱歉,姨姨(指范姜)自幼就教我要做一個關心別人的人,她是由衷的愛我們和保護我們」。而今年情人節,章小蕙在小紅書透露收到兒子送的花,間接暗示母子破冰,但跟女兒鍾嘉晴似乎仍沒有聯繫。

章小蕙今年透露收到兒子送的花。(圖/翻攝自小紅書)

近日過母親節,鍾嘉晴在IG曬出范姜素貞開心收到她禮物的照片,表示繼母超愛熊貓,平時也很愛看熊貓的可愛影片,她雖沒有辦法送給繼母真正的熊貓,但買了熊貓吊飾,看到范姜素貞笑得如此開懷,令鍾嘉晴也很開心,其他網友也回應:「Nice gift 」、「So cute ur FanFan mama」、「It's so beautiful your family celebrated mom's day with you.」。