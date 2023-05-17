苗栗縣立委徐志榮安排苗栗特教學校啦啦隊參觀總統府及立法院。（徐志榮辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣立委徐志榮安排苗栗特教學校啦啦隊參觀總統府及立法院。（徐志榮辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣立委徐志榮安排苗栗特教學校啦啦隊參觀總統府及立法院。（徐志榮辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣立委徐志榮安排苗栗特教學校啦啦隊參觀總統府及立法院。（徐志榮辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

國立苗栗特教學校啦啦隊月前代表中華民國，遠赴美國參加2023年世界特奧啦啦隊錦標賽，為台灣勇奪銀牌。啦啦隊返台後，在苗栗縣立委徐志榮積極連繫安排下，17日上午北上參觀總統府，同時並獲得總統府秘書長林佳龍接見與合影，讓特教學生們歡喜不已。

苗栗特教學校校長周敦懿表示，苗特團隊經過3年的蘊釀及準備，希望有一天能帶著身心障礙的孩子們登上國際舞台，因為從來沒有一個美國以外的國家參加身心障礙傳統組比賽，苗特為台灣的特殊教育立下一大創舉，更是締造新的歷史紀錄！

苗特啦啦隊學生回到台灣後，立委徐志榮安排師生們走總統府參觀外，並到立法院參訪，透過簡報影片讓他們瞭解立法委員在國會的問政情形，並進入議場參觀合影。

由於苗特出國比賽經費龐大，除了各界善心人士及團體單位慷慨解囊外，徐志榮也向教育部國教署爭取118萬及體育署50萬元補助，讓苗特師生們站上世錦賽舞台圓夢。日前，徐志榮服務團隊前往接機時，部分苗特師生們的行李箱被摔壞、輪子也破損，經與航空公司申請反映未能及時獲得處置，徐志榮得知孩子們因為第一次出國購買的行李箱遭損壞，特別購買32個28吋行李箱作為獎勵，期許慢飛天使們繼續為台灣發光發熱。