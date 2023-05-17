美國總統拜登近日將與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在內的共和黨領袖，重新召開債務談判，試圖避免代價龐大的美國債務違約事件發生。由於兩大黨對提高債務上限問題仍有嚴重分歧，市場擔憂預算談判能否如期提出解決方案，以至於投資人緊張情緒攀升。

美國自1960年代以來經歷78次觸及債務上限問題，但自1789年以來，美國國債未曾發生債務違約。根據美國財政部長葉倫給國會信件，美國國債債務觸及上限31.4兆美元的時間預估為6月1日，債務上限問題雖源自財政與經濟層面，但實際上為兩黨政治角力的舞台。

蘇皓毅表示，目前相信兩大政黨在最後關頭前會達成協議，即便屆時雙方未能達成共識，預期有相當大的概率會比照過往作法，動用財政部在聯準會TGA的帳戶現金以支應政府活動，非主要政府部門亦可能暫時停止運作。

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