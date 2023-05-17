韓國京畿道行政區議員近期訪台，並拜訪台北市議會。對此，台北市議員許淑華也與對方進行市政上的交流，並和訪問團成員親密合照。此外，她也強調，在推展台韓交好往來，自己會更加努力。

許淑華以「歡迎韓國京畿道議員訪問交流」為主題，並科普在今年1到2月份，來台觀光最多的旅客就是韓國人。她指出，此次很開心能有機會，與韓國教育企劃委員會黃真姬委員長跟京畿道議會代表團交流，自己也針對影視音產業發展及觀光旅遊互惠，與韓方討論進一步更多合作發展。

除此之外，許淑華還提到，她身為台北市議會教育文化委員會，之前在質詢時，就有詢問要求捷運站點、列車語音播報，是不是可以增加提供更多不同語言，讓各國旅客觀光的時候更便利！此次也盼台北市和京畿道在教育、文化產業以及觀光層面有更多交流機會，「推展台韓友好往來，我也會繼續努力」。

網友看到許淑華的貼文後，也紛紛留言稱讚，「祝台韓合作順利，共創雙贏，大家共勉之，加油」、「向前進步！加油」、「讚，支持許淑華」。