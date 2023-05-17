國民黨主席朱立倫今在中常會正式宣布，根據科學數據、縣市長與立委等的共同意見，徵召新北市長侯友宜參選2024年總統，並強調5月20日國民黨將在中央黨部安排侯友宜與所有國民黨立委參選人、藍軍縣市長及中常委，一起共同團結誓師，力拚明年520重返執政，為台灣人民拚好日子。

朱立倫表示，他以最隆重的心情、最莊嚴的態度，根據科學的數據以及各地縣市長、立委及立委提名同志的共同意見，他宣布國民黨徵召侯友宜參選2024中華民國總統。

朱立倫指出，侯友宜是除暴安良的英雄，是領導八萬警察大軍的警政署長，是服務新北400萬市民13年、施政滿意度最高的市長，侯友宜不但是正義的化身，是人民的公僕，更重要的是有宏觀、遠見的領導力，不但具有領導力，具有協調力，侯友宜也有堅強的意志，更有溫暖的愛心。

朱立倫強調，國民黨提名侯友宜，因為共同相信一定能夠團結一致，共同捍衛中華民國，守護台灣的民主自由，維護兩岸的和平，共同為台灣人民拚好日子，這是我們共同的決心。

朱立倫提及，為了台灣人民能夠過好日子，為了下一代幸福，國民黨一定要團結，為了中華民國的未來、兩岸的和平，國民黨一定要重返執政，他呼籲大家「放下小我，共同創造大我」，一起團結努力、團結勝選，與大家共同組成最強戰隊，共同團結勝選。

朱立倫強調，5月20日上午10點，將於中央黨部邀請總統提名同志及所有立委、立委提名同志、各縣市長，與黨務幹部、中常委齊聚一堂，共同團結誓師，讓明年520，國民黨重返執政，為台灣拚好日子，歡迎大家一起來參加 。