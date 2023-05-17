恥度破表，一名女網女近日在好市多買到一款科克蘭聯名刷毛衣，就算現在天氣炎熱，一件不到200元的價格，她還是覺得CP值破表，就其他會員看到也直呼「197元當冬天睡衣非常可以」。但也有人聯想到近日該牌爆出的A肝毒莓事件，「怕穿著，別人一直拿莓果要我退貨」。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》笑說，最近逛好市多，看到一款科克蘭聯名的黑色長袖上衣只要197元，秒買一件，回家試穿後發現CP值超高，內裡有內刷毛又軟，穿起來舒適，買起來今年冬天穿剛好。還有資深會員看到，這件衣服價牌上的貨號有特別標記「＊」的符號，代表是冬天的商品現在出清價，售完就沒了。

價牌上的貨號有特別標記「＊」的符號，代表是出清價，售完就沒了。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文PO出後，吸引近千名網友按讚，「197元當冬天睡衣非常可以啊」、「穿個幾次再剪開當抹布，神衣」、「197元很可以欸～但真的不想穿出門」、「才197元欸趕快去搶」、「請給我恥力全開的勇氣」。

但也有人聯想到該牌近日接連爆出A肝毒莓果事件，今日又驗出冷凍草莓也有A肝病毒，「怕穿出去，別人一直拿莓果要我退貨」、「會不會有什麼病毒沾染啊？」