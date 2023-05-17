在中華民國境內銷售貨物或勞務，依加值型及非加值型營業稅法第1條規定，屬營業課稅範圍，又營業稅屬消費稅性質，由營業人透過銷售價格將稅負轉嫁買受人，其實際租稅負擔者為買受人。

考量民眾參加各種考試或技能檢定所支付的報名費非屬消費行為，不需要負擔消費稅，財政部函釋，非以營利為目的的事業、機關、團體、組織舉辦各種考試（含技能檢定），所收取與考試相關報名費、考試費等收入，及其衍生經查明確與考試有關其他收入（例如成績複查收入、補發證書收入、簡章收入、取消報名手續費收入等），非屬營業稅課稅範圍。

至於公司行號為進用員工對外舉辦考試，所收取與考試相關的報名費、考試費，因屬一般營利事業，尚無法直接適用上開財政部函令規定，考量應考人參加就業考試同樣不具消費性質，類此報名費及考試費收入亦非屬營業稅課稅範圍。

該局補充，由於國內體育活動風氣盛行，體育團體因舉辦運動賽事或活動所收取的報名費，主要是為使參賽者取得競賽資格，同上述應考人取得考試資格的意旨相同，與一般消費貨物或勞務性質尚有不同，同樣非屬營業稅課稅範圍。