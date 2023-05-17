舉例說明，甲君107年間借出新台幣800萬元給乙君，約定借款期間3年並按年利率2.5％計算利息於還款時一次給付，乙君於110年如期清償本金800萬元並依約定支付甲君利息60萬元，但甲君111年度辦理綜合所得稅結算申報，漏未申報該筆利息所得，經該局查獲核定補徵所漏稅額及裁處罰鍰。

私人間資金借貸所給付的利息，因非屬所得稅法第88條規定應辦理扣繳申報範圍的所得，所以不會有扣繳憑單，因此，民眾不論有無收到扣繳憑單，均應將收取的各項所得辦理綜合所得稅結算申報。