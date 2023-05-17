舉例說明，甲君107年間借出新台幣800萬元給乙君，約定借款期間3年並按年利率2.5％計算利息於還款時一次給付，乙君於110年如期清償本金800萬元並依約定支付甲君利息60萬元，但甲君111年度辦理綜合所得稅結算申報，漏未申報該筆利息所得，經該局查獲核定補徵所漏稅額及裁處罰鍰。
私人間資金借貸所給付的利息，因非屬所得稅法第88條規定應辦理扣繳申報範圍的所得，所以不會有扣繳憑單，因此，民眾不論有無收到扣繳憑單，均應將收取的各項所得辦理綜合所得稅結算申報。
財政部北區國稅局表示，親朋好友間因私人借貸所收取的利息收入，屬所得稅法第14條第1項第4類規定的利息所得，應計入實際收取年度的所得總額辦理綜合所得稅結算申報，但因該利息來源非金融機構，無法適用同法第17條第1項第2款的「儲蓄投資特別扣除額」規定。
舉例說明，甲君107年間借出新台幣800萬元給乙君，約定借款期間3年並按年利率2.5％計算利息於還款時一次給付，乙君於110年如期清償本金800萬元並依約定支付甲君利息60萬元，但甲君111年度辦理綜合所得稅結算申報，漏未申報該筆利息所得，經該局查獲核定補徵所漏稅額及裁處罰鍰。
私人間資金借貸所給付的利息，因非屬所得稅法第88條規定應辦理扣繳申報範圍的所得，所以不會有扣繳憑單，因此，民眾不論有無收到扣繳憑單，均應將收取的各項所得辦理綜合所得稅結算申報。
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