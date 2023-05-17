天熱蛇亂竄，老翁受到眼睛蛇威脅，在員警護送下搭警車返家。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

小心，「長蟲」就在身邊！花蓮葉姓老翁騎乘電動代步車上路，因電池耗盡路旁等待救援，巡邏員警途經下車了解，卻驚見老翁身邊竄出一隻眼鏡蛇，員警驚呆了，回過神趕緊駕駛警車「阻擋」蛇，老翁卻淡定說「不要攻擊牠，牠就不會來咬你！」讓員警阿伯都會心一笑，化解緊張氣氛。

天氣炎熱蛇也亂竄，尤其在鄉村小道，都可能出現毒蛇蹤跡，玉里警分局車禍處理小組警員何佳偉，昨巡邏經台9線284公里南下車道，看見81歲葉姓老翁騎乘電動醫療輔助車，竟停坐在車水馬龍的道路上，員警察覺有異下車了解。

員警將巡邏車停在電動車後方示警，簡單詢問得知老翁獨自外出購物，途中代步車電量耗盡，何員捲起衣袖推車至路旁空地處，查詢得知葉姓老翁家住吳江村，員警開警車欲載阿伯返家。

沒料到，眼尖的警員何佳偉竟發現身邊有隻「眼鏡蛇」，人蛇相距不到3公尺，目視對方，並吐出蛇信，看似攻擊態勢，現場氣氛緊張，何員趕緊駕警車「阻擋」眼鏡蛇老翁見狀則淡定說「不要去攻擊牠，牠就不會來攻擊你！」，兩人會心一笑，化解緊張氣氛。

在何員的攙扶下，老翁坐上巡邏車，平安護送返家，家屬感到非常窩心，直呼何員真是有同理心的人民保母，結束這場溫馨又趣味的意外插曲。

玉里警分局長林俊廷表示，警察工作不僅打擊犯罪、取締交通違規，「為民服務」也是重點工作，員警本著「將心比心」及「老吾老以及人之老」適時伸出援手協助8旬老翁安全返家，足為同仁表率。