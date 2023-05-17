雲林高鐵站接駁公車各鄉鎮都需要，其中自2019年試辦的「0701台西-高鐵雲林站」快捷公路客運路線迄今已4年，尚未轉為正式，公路總局嘉義監理站今（17日）拜會雲林縣府協商，縣府礙於財政困窘，將由公路總局補助繼續行駛並轉為有正式路證的公路客運。

0701台西-高鐵雲林站臨時路線是2019年前交通部長林佳龍時代開啟，當時是為紓解春節連續假期雲林高鐵站人潮及交通。

公路總局每公里補貼41元委託台西客運行駛，每年補助金額600萬至700萬元，沿途行經台西、林厝寮、三條崙、四湖、東勢、大屯，方便沿海鄉鎮居民接駁高鐵雲林站。

臨時客運路線通常營運2年就會評估搭乘效益轉為正式或取消，因雲林沿海地區大眾運輸不便，0701若停駛將衝擊廣大鄉親接駁搭乘高鐵，也影響雲林縣觀光發展，公路總局嘉義監理站盼雲林縣府接管改為市區公車。

工務處長汪令堯表示，雲林縣位於偏鄉且財政困窘，長期負擔有困難，若公路局能持續營運，縣府可協助候車亭數位化，讓搭車民眾更舒適方便。

公路總局嘉義監理站與縣府協商達成協議，公路總局持續服務，並申請將0701轉為正式公路客運，縣府工務處樂見其成。

雲林縣府自費負擔的62條市區客運路線中，接駁雲林高鐵站的有2條路線，分別是「201高鐵雲林站-斗六火車站-雲林科技大學」、「301高鐵雲林站-北港」。