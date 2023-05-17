4位小將全部剃了三分小平頭，象徵「全力以赴、堅持到底」的決心。(圖／金門縣教育處提供)

何浦小將沉著應戰，一路過關斬將贏得佳績，再創金門之光。(圖／金門縣教育處提供)

2023年自由盃國小組團體桌球錦標賽目前正於雲林縣北港鎮立體育館如火如荼舉行。代表金門地區出征的何浦國小傳回捷報，在11歲組團體賽中勇奪冠軍，也為金門縣史上抱回首座國小桌球全國賽事冠軍，消息傳回後全校振臂歡呼，為地方再創金門之光。

何浦國小指出，此次參賽由校長陳佩玉領軍，與教練李偉祺，帶著五年級的陳佑恩和四年級年僅10歲的陳宥辰、張又傑、戴啟宥赴台參加11歲組團體賽，同行的還有2位老師和1位家長。赴台參賽前，何浦國小從教練、老師、家長到參賽選手，全部剃了三分小平頭，象徵「全力以赴、堅持到底」的決心。

教練李偉祺說，在11歲組團體賽的預賽中，該校旗開得勝以3：0輕取彰化鹿港、新北修德，以分組第一晉級。28強淘汰賽、四強賽力克各校好手，順利晉級冠軍賽。而在冠軍賽戰況膠著下，何浦小將們仍沉住氣奮戰到最後一刻。決勝的第5點，由何浦「陳氏兄弟」陳佑恩、陳宥辰出戰，頻頻強力扣殺強壓對手，最終以3：0拿下冠軍，為何浦國小和金門縣奪得史上第一座全國國小冠軍。

校方表示，拿下冠軍的何浦小將們，將努力不懈地繼續向「2023年少年桌球國手選拔賽」邁進。四位選手陳佑恩、陳宥辰、張又傑、戴啟宥一年來在各項賽事中拿下好成績，已獲得少年國手選拔賽的參賽資格，五月底的國手選拔之前，他們將在台灣本島進行移地訓練，盼能再次為金門國小桌球史寫下光榮的一頁。