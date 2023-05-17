一名女子小婷（化名）與王姓男友交往，不慎懷孕又流產，後來才發現王男為有婦之夫，她為此還挨告親權求償，讓她深受打擊，出現心理問題，依法向王男求償精神撫慰金100萬元。新北地院審結，判王男要賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書中，小婷主張，2020年間透過交友軟體結識王姓男子，王男在個人帳號標示未婚，「如果找到合適的對象就結婚」等語，兩人相談甚歡，於2020年5月開始交往，同年6月開始同居生活。

小婷說，同年8月間她懷孕，後來不慎流產後，發現王男態度改變，出現異常，後來有次她打電話給王男，接聽電話的人自稱為王男的妻子，她才知情王男為有婦之夫，讓她大受打擊，深感錯愕，同年11月隨即分手，後來更被王妻控告侵害配偶權，導致她心理健康嚴重受創，罹患心理疾病，認為王男的行為已經侵害她的貞操、健康權，依法向其請求100萬元精神撫慰金。

對此，王男辯稱，起初兩人同居時小婷就看過他的身分證，明確知悉他已婚，至於交友軟體上的簡介，是他一時不察，才不慎設定錯誤的婚姻狀態，認為自己不需負起賠償責任。

新北地院審理時，法官勘驗證據後，發現王男確實隱瞞已婚身分，且小婷得知實情後便與王男分手，審酌雙方社經地位等一切情狀，判王男須賠償小婷10萬元為適當。可上訴。