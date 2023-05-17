35歲「神仙姐姐」劉亦菲16日現身威尼斯參加寶格麗Mediterranea珠寶發表晚宴，當天她身穿難以駕馭的死亡芭比粉長禮服，在路人的無P鏡頭裡依舊搶眼，而她與同場嘉賓安海瑟薇（Anne Hathaway）合照時，兩大美女同框的畫面，被網讚：「太養眼。」

劉亦菲過去常被指發福，她昨（16日）晚間出席珠寶展，身穿一襲死亡芭比粉的平口長禮服，不但撐起難以駕馭的顏色，連身材都變得苗條，從路人的無P鏡頭中來看，170公分的劉亦菲穿上高跟鞋，比例變得更好，走起路來婀娜多姿、自信滿滿，宛如仙女降臨，「劉亦菲威尼斯活動生圖」、「劉亦菲仙品側顏」因此登上微博熱門關鍵字。

該場活動星光熠熠，不只劉亦菲，好萊塢女星安海瑟薇、千黛亞（ Zendaya Coleman ）、南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa、寶萊塢巨星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）等人都是嘉賓，其中劉亦菲和安海瑟薇的同框影片流出，只見兩大東西方美人齊聚一堂，安海瑟薇穿著金色帽兜和深U水鑽開衩長禮服，既神秘又火辣，與劉亦菲各有各的美，網友看了大飽眼福，紛紛留言：「東西方美學的碰撞太養眼了」、「大型夢幻聯動現場」、「美女同框對眼睛很好」、「都是我喜歡的美女啊」。