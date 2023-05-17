國民黨中常會今宣布徵召侯友宜為2024總統參選人，據轉述，民進黨今中常會中，民進黨祕書長許立明除了提到國民黨過去到現在都採取戰狼式攻擊民進黨主席賴清德；也說，國民黨今天徵召選擇一個沒有願景，過去也沒提過任何政見或主張的人，不論在市政處理上有很多缺失，更遑論是國政。「未來就是一場沒有願景、沒有政策討論的選舉」。

據轉述，許立明說，過去在市政或國政，不論是面對議員質詢或外界質疑，市政總質詢在針對國政部分，侯友宜都始終採取迴避態度，遇到爭議或問題都是採取迴避，「所以我們認為，這樣人選是沒有願景跟政策的人」。

他說，國民黨過去到現在都採取戰狼式攻擊，包括國民黨從政人員，都是用這種方式應處，各種手段抹黑民進黨執政、造謠民進黨執政，包括攻擊賴清德本人，是想掩蓋事實造謠抹黑之後，這場選舉不應該是這樣。

他表示，這場選舉應該是凝聚共識、團結台灣的選舉，期待民進黨全黨嚴肅面對，接受挑戰，民進黨也會提出遠景政見跟政策，堅持這樣價值方向，會結合更多正向量，打贏這場選舉。